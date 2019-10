ŞTIRILE DIMINEŢII - SPORT - 17 OCTOMBRIE

08:50

Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei se marchează în fiecare an în data de 17 octombrie, potrivit Rezoluţiei 47/196 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), adoptată la 22 decembrie 1992.Într-o lume care a ajuns la un nivel fără precedent de dezvoltare economică, mijloace tehnologice şi resurse financiare, faptul că milioane de persoane trăiesc în sărăcie extremă este imoral, arată Organizaţia Naţiunilor Unite (https://www.un.org).Sărăcia nu este doar o problemă economică, ci mai degrabă un fenomen multidimensional care cuprinde lipsa atât a veniturilor, cât şi a capacităţilor de bază pentru o viaţă demnă. Persoanele care trăiesc în sărăcie se confruntă cu multe privări interrelaţionate, între care: condiţii de muncă periculoase, locuinţe nesigure, lipsa unei alimentaţii sănătoase, acces inegal la justiţie, lipsa puterii politice, acces limitat la îngrijiri medicale.În acest an se împlinesc 30 de ani de la adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (UNCRC), la 20 noiembrie 1989. Tratatul stabileşte drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale ale fiecărui copil, indiferent de rasa, religia sau abilităţile lor.Convenţia recunoaşte, în special, dreptul fiecărui copil la un nivel de viaţă adecvat pentru dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. Sărăcia afectează dezvoltarea copiilor şi, în consecinţă, duce la scăderea veniturilor şi a sănătăţii la vârsta adultă.Tema din 2019 privind marcarea Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei, "Acting Together to Empower Children, their Families and Communities to End Poverty" - "Acţionând împreună pentru a împuternici copiii, familiile şi comunităţile lor pentru a pune capăt sărăciei", are în vedere acest eveniment aniversar.Tema din 2018, "Vino împreună cu cei mai din urmă, pentru a construi o lume incluzivă de respect universal pentru drepturile omului şi demnitate", privea marcarea a 70 de ani de la proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Potrivit ONU, este important, să fie subliniată legătura fundamentală dintre sărăcia extremă şi drepturile omului şi faptul că persoanele care trăiesc în sărăcie sunt afectate în mod disproporţionat de numeroase încălcări ale drepturilor omului.În 2019 se marchează şi cea de-a 32-a aniversare a apelului la acţiune făcut de părintele Joseph Wresinski, una dintre primele persoane care au evidenţiat această legătură directă între drepturile omului şi sărăcia extremă.În februarie 1987, Wresinski a făcut un apel la Comisia ONU pentru Drepturile Omului pentru examinarea problemei sărăciei extreme şi a drepturilor omului.Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei reprezintă o oportunitate de a aprecia efortul şi lupta persoanelor care trăiesc în sărăcie, o şansă pentru ca acestea să-şi facă auzite nevoile şi un moment pentru a recunoaşte faptul că oamenii săraci sunt primii care luptă împotriva sărăciei.Alegerea datei privind marcarea Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei a avut în vedere ziua de 17 octombrie a anului 1987, când peste o sută de mii de oameni s-au adunat în Piaţa Trocadéro din Paris, unde a fost semnată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în 1948, în semn de solidaritate cu victimele sărăciei extreme, a violenţei şi a foametei.Manifestanţii, veniţi la îndemnul preotului catolic Joseph Wresinski, au declarat că sărăcia este o încălcare a drepturilor omului şi au afirmat necesitatea de a se aduna pentru a se asigura că aceste drepturi sunt respectate. Aceste convingeri au fost înscrise pe o piatră comemorativă inaugurată în aceeaşi zi.Reproduceri ale pietrei comemorative au fost dezvelite în întreaga lume, servind ca loc de adunare pentru a sărbători Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei. O astfel de replică este situată în grădina sediului Naţiunilor Unite şi este locul unde anual au loc ceremonii organizate de către Secretariatul Naţiunilor Unite din New York. AGERPRES / (Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Suzana Cristache Drăgan, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.100photos.time.com