Comentariu de Dan Udrea: De ce ar trebui demis Contra

21:50

Florin Bratu, antrenorul lui Turris Turnu Măgurele, a vorbit după egalul cu UTA, scor 1-1, și spune că obiectivul echipei sale nu e promovarea, deși e lider în Liga 2.„Mă bucur că am revenit. A fost un joc greu. Totuși, noi suntem o nou-promovată care suntem o nucă tare pentru celelalte echipe. Am jucat împotriva unei echipe care vrea promovarea. Am arătat atitudine. Cred că dacă vom munci vom regla problemele din mers. I-am surprins de câteva ori pe cei de la UTA. ...