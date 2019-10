Anamaria Prodan și-a schimbat numele când avea 20 de ani! Cum o chema, de fapt

23:30

Andreea Mitu pare să se bucure, în sfârșit, de împlinire sufletească! Simpatica jucătoare de tenis s-a îndrăgostit de un francez, a adus pe lume un copilaș, Adam, la scurt timp, dar apoi l-a părăsit pe cel care-i spusese de atâtea ori “Te iubesc”, se pare că din motive de… fidelitate. S-a retras din competiții, acordând […] The post ”Sora” Simonei Halep s-a împăcat cu milionărașul francez! appeared first on Cancan.ro.