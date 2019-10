Spania: Socialiştii vor câştiga alegerile din 10 noiembrie, dar pierd un mandat faţă de aprilie (sondaj)

11:20

Actorul britanic Matthew Macfadyen, devenit foarte cunoscut pentru rolurile din seriile televizate ''Spooks'' şi ''Criminal Justice II'', s-a născut la 17 octombrie 1974, în Great Yarmouth, estul Marii Britanii, conform imdb.com şi thefamousepeople.com.La 17 ani s-a înscris la Royal Academy of Dramatic Art din Londra, în timpul studiilor fiind impresionat de drama ''Fanny and Alexander'' a lui Ingmar Bergman.A jucat în numeroase piese de teatru precum ''The Crimson Island'', ''Lorca's Death'' în regia lui Ben Benison, ''The Feigned Inconstancy'' a lui Marivaux, ''The Beggar's Opera'' în regia lui John Gay, ''One Flew Over the Cuckoo's Nest'' a lui Dale Wasserman şi ''The Libertine'' a lui Stephen Jeffrey.După ce a păşit în teatru, a ales să interpreteze roluri în producţii pentru marele ecran sau serii televizate de renume, precum ''Criminal Justice II'', ''Pride & Prejudice'', ''Death at a Funeral'' şi ''Robin Hood''.Debutul său în lumea filmului s-a concretizat în 2000 în comedia britanică ''Maybe Baby''. Anul următor a interpretat rolul locotenentului Cave din thrillerul de spionaj ''Enigma'' în regia lui Michael Apted. Pentru interpretarea din pelicula ''In My Father's Den'' a fost nominalizat la Premiile BIFA la secţiunea cel mai bun actor într-un film britanic.Se întoarce pe scena teatrului în 2005 pentru interpretarea Prince Hal în piesa lui William Shakespeare ''Henry IV'' pentru ''Royal National Theatre''.A fost nominalizat în 2007 la premiile BAFTA şi a câştigat premiul pentru cel mai bun actor la Premiile Societăţii de Televiziune Regale pentru interpretarea sa din ''Secret Life'', producţie a Channel 4. A câştigat în 2010 premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru portretizarea Joe Miller în producţia BBC ''Criminal Justice II''. A mai fost nominalizat la numeroase premii prestigioase, precum ''British Independent Film Award'', ''London Film Critics Circle Award'' şi ''Screen Actors Guild Award''. A împrumutat vocea sa pentru numeroase cărţi audio sau filme documentare, precum ''Stories We Could Tell'', ''The 9/11 Liars'', ''The Blair Years'' şi ''Last Party at the Palace''.În 2008, a putut fi văzut în producţiile de televiziune ''Ashes to Ashes'', ''Little Dorrit'' şi ''A Pocket Full of Rye'', precum şi în filmele ''Incendiary'' şi ''Frost/Nixon''. Pentru interpretarea din ''Frost/Nixon'' a fost nominalizat la ''Screen Actors Guild Award''.A fost recompensat, în 2010, cu premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea din ''Criminal Justice II''.În perioada 2012-2016, a jucat în seria televizată ''Ripper Street'', pentru ca în 2016 să interpreteze rolul fiului lui Winston Churchill în drama televizată ''Churchill s Secret''.Interpretează, în 2017, rolul controversatului bancher şi finanţist american J. P. Morgan în drama ''The Current War'', pentru ca în 2018 să joace în filmul de aventuri ''The Nutcracker and the Four Realms''.A oferit vocea sa pentru diferite proiecte precum ''Essential Poems'' (2003), ''The Hungerford Massacre'' (2004), ''Last Party at the Palace'' (2007), ''Dangerous Jobs for Girls'' (2008) şi ''Inside MI5'' (2009).Până în prezent, a obţinut cinci premii şi a fost nominalizat la alte zece distincţii ale industriei de specialitate, conform imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Cristian Anghelache, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.imdb.com