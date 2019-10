DINAMO - GAZ METAN // GSP a aflat verdictul medicilor: când revine Mattia Montini + pe cine folosește Uhrin cu Gaz Metan

11:40

Alexandru Mitriță (24 de ani), fotbalistul lui New York City, de departe cel mai bun „tricolor” în remiza România - Norvegia 1-1, a vorbit despre șansele noastre de calificare la EURO 2020, dar și despre momentele de la finalul meciului cu nordicii de marți.„Imediat după meci, domnul Contra ne-a încurajat şi ne-a spus că este mândru de noi. Am făcut un meci bun, am respectat tot ceea ce ne-a cerut tactic. ...