Fotbal: Adil Rami (Fenerbahce) s-a pozat efectuând salutul militar al jucătorilor turci

13:30

Jonah Hill, actor dublu nominalizat la premiul Oscar, s-a retras din negocierile pentru rolul antagonistului din noul film "The Batman", produs de studiourile Warner Bros, cu Robert Pattinson în rolul justiţiarului din Gotham City, informează miercuri Deadline.com.Părţile nu s-au înţeles, ceea ce se întâmplă frecvent atunci când este vorba de proiecte cinematografice mari. Jonah Hill negocia pentru rolul The Riddler (Omul ghicitoare) sau pentru cel al temutului lord interlop Penguin. Studiourile Warner Bros au început deja să caute alţi candidaţi pentru aceste roluri din filmul ce va fi regizat de Matt Reeves.De asemenea, conform ultimelor speculaţii publicate de Deadline cu privire la acest film, Seth Rogen este favorit pentru rolul Penguin.Robert Pattinson va interpreta rolul Cavalerului Întunecat. Matt Reeves a preluat regia acestui film de la Ben Affleck care ar fi putut interpreta şi rolul Batman, dar a renunţat şi la masca şi capa justiţiarului. Reeves, care a semnat şi scenariul, a descris filmul drept o poveste "foarte personală" şi "definitorie" despre Batman.Zoe Kravitz va îmbrăca costumul din latex al lui Catwoman.De mai multe săptămâni exista zvonul că Jonah Hill era favoritul pentru a interpreta rolul antagonistului, The Penguin. Acest personaj şi-a făcut apariţia în revista "Detective Comics #58" din decembrie 1941 - şi este unul dintre cei mai de temut adversari ai lui Batman şi şeful lumii interlope din Gotham City.Personajul The Riddler a apărut pentru prima oară în revista "Detective Comics #140" din octombrie 1948 şi este un geniu al crimei din Gotham City căruia îi place să includă ghicitori şi puzzle-uri în infracţiunile pe care le săvârşeşte. Şi el este unul dintre marii duşmani ai justiţiarului Batman.Până acum, rolul lui The Riddler a fost interpretat de Frank Gorshin în seria de televiziune "Batman" din anii '60 şi de către Jim Carrey.Jonah Hill a jucat recent în "The Beach Bum" şi a regizat şi a scris scenariul pentru "Mid90s". El a fost nominalizat la Oscar de două ori, pentru rol secundar, cu producţiile "Moneyball" şi "The Wolf of Wall Street".Noul film "The Batman" va fi lansat la 25 iunie 2021. AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mihaela Moise, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: deadline.com