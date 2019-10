Miniştrii de externe francez şi irakian discută despre procesele combatanţilor SI

16:00

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) se pregăteşte de sezonul de iarnă, care, conform planului de deszăpezire, debutează la 1 noiembrie 2019 şi se încheie pe 30 martie 2020, şi a achiziţionat şase utilaje în plus faţă de anul trecut."Faţă de numărul de utilaje de anul trecut, anul acesta mai achiziţionăm două noi utilaje, urmând ca până la sfârşitul anului să mai avem încă patru utilaje noi. Noutatea în această privinţă este că două din utilajele care vor veni - sunt deja achiziţionate - vor avea capacitatea de a arunca zăpada direct în camion pentru a nu mai fi nevoie de multiple servicii de manipulare a zăpezii. Faţă de anul trecut, anul acesta vom avea şase utilaje în plus. Trebuie să ţinem cont că durata de viaţă a utilajelor totuşi este limitată, iar noi încercăm în fiecare an să asigurăm cele mai bune servicii de calitate cu cele mai bune utilaje. Avem suficiente utilaje, inclusiv pentru căderi masive de zăpadă, astfel încât să nu fie probleme privind siguranţa pasagerilor", a declarat joi directorul general al CNAB, George-Alexandru Ivan. Totodată, el a precizat că cele două aeroporturi ale Capitalei sunt pregătite cu material degivrant atât pentru aeronave, cât şi pentru pistă şi drumurile exterioare, iar stocurile sunt asigurate pentru cel puţin şase luni.La rândul său, Mihai Lazăr - şef Serviciu Operaţiuni Speciale în cadrul CNAB, a menţionat că programul de achiziţie de utilaje de deszăpezire a debutat în 2017.''Ne pregătim de începutul sezonului de iarnă, care, conform planului de deszăpezire, debutează la 1 noiembrie şi se termină pe 30 martie 2020. Suntem în ultimele pregătiri şi ultimele actualizări ale resurselor tehnice şi umane. Avem un parc extins faţă de anul trecut cu două utilaje complexe. Ne pregătim pentru livrări şi în următoarea perioadă de timp, tot două utilaje mari dintr-un total de 11. Am demarat acest program în 2017, îl închidem acum cu 11 utilaje noi. Urmează în imediata perioadă - sfârşitul lunii noiembrie - începutul lunii decembrie, să mai ajungă încă două freze de capacitate medie destinate deszăpezirii suprafeţelor aeroportuare, dar cu un specific de încărcare în camioane mari, astfel încât zăpada pe care o colectăm cu ajutorul frezelor să o putem colecta direct în camion, să scutim încărcarea cu alte echipamente şi să consumăm alte resurse. Din camioane urmează să o depozităm în locurile special amenajate, delimitate în planurile specifice de deszăpezire", a explicat Lazăr.Potrivit acestuia, CNAB are o strategie multianuală şi urmează noi achiziţii."Noi am făcut o strategie multianuală, urmează s-o finalizăm în 2022 şi mai avem alte echipamente pe care urmează să le achiziţionăm, alte echipamente diferite sau suntem într-o continuă pregătire de a înlocui echipamentele vechi. Avem şi echipamente care au deszăpezit acum 10 ani şi care sunt uzate şi generează costuri. Suntem într-o continuă dezvoltare a acestor idei şi sperăm ca la un moment dat să ajungem la o eficienţă mai bună decât în anii trecuţi, deşi nu am stat rău nici atunci", a susţinut Mihai Lazăr.El a adăugat că există şi personal suplimentar ce urmează a fi implicat în această activitate, în condiţiile în care cele două piste sunt în stare de funcţionare."Avem pregătit şi personalul suplimentar care urmează să activeze în programul ăsta de deszăpezire şi, din punct de vedere al resurselor umane, sunt destul de multe persoane implicate în procesul de deszăpezire pe aeroport, având în vedere că anul acesta, spre deosebire de anul trecut, avem două piste în stare de funcţionare şi suntem pregătiţi pentru deszăpezirea completă a aeroportului. Astfel, în jur de 200 de persoane vor fi mobilizate pe ture, atât de la personal care operează aceste echipamente până la personal care repară în situaţii de urgenţă aceste echipamente, la personal care coordonează activităţile de deszăpezire şi personal care inspectează sau asigură un ansamblu al respectării regulamentelor pe care le avem în vigoare", a arătat acesta.Şi şeful CNAB a dat asigurări că există suficient personal, nefiind nevoie de angajări."Avem suficient personal, iar pentru utilajele care vor veni se va face o realocare de personal din cadrul CNAB fără să fie nevoie de angajări suplimentare", a spus el.Suprafaţa totală estimată a fi necesar să fie deszăpezită include zona de operaţiuni care ajunge la 582.000 de metri pătraţi, precum şi parcări, drumuri de acces şi drumuri de circulaţie interioară. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, imagine: Dan Mihalcea, redactor video: Marilena Gheorghiță, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu)