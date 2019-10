Merkel critică Turcia în legătură cu kurzii, interzicând vânzările de arme către Ankara

17:00

Echipa naţională de fotbal a României este favorită să câştige partida cu Suedia din preliminariile EURO 2020, iar Spania nu are niciun motiv să forţeze o victorie cu selecţionata pregătită de Cosmin Contra, a afirmat joi, antrenorul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu."Ne dorim toţi să câştigăm la meciul cu Suedia. Noi stăm încă la mâna noastră, calificarea nu stă în mâinile altei echipe. Dacă facem rezultatele care trebuie nu mai depindem de niciun rezultat. Dacă batem Suedia şi facem egal în Spania nu ne mai interesează nimic şi ne calificăm. Şi asta trebuie să facem pentru că nu cred că Suedia este mai puternică decât Norvegia şi cu puţină şansă puteam bate Norvegia. Noi putem bate pe oricine. Chiar dacă Spania ne-a dominat, ţineţi minte că am avut ocazii pe final să egalăm. Aşa şi cu Suedia, eu cred că suntem favoriţi şi dacă vom câştiga meciul şi mergem în Spania nu văd de ce ar trebui să forţeze spaniolii. Un meci egal pentru ei nu ar fi o dramă şi nouă ne-ar aduce calificarea. Deci în continuare noi suntem favoriţi pentru că suntem la mâna noastră", a declarat Dan Petrescu într-o conferinţă de presă.El i-a luat apărarea selecţionerului Cosmin Contra, care i-a adus injurii jucătorului George Puşcaş, după penalty-ul ratat în partida cu Norvegia, scor 1-1: "Voi denumiţi antrenorii colerici sau necolerici. Toţi suntem antrenori, nu am văzut un antrenor pe bancă liniştit, că eu nu-l ştiu. Toţi antrenorii în România am văzut că se agită, se bat, vor, urlă, ţipă. Normal, e presiunea mare. Din câte am înţeles Contra şi-a cerut scuze, era normal. Trebuie să fim mai atenţi toţi pentru că televiziunea în loc să filmeze meciul filmează antrenorii ce zic şi asta e o problemă gravă pentru antrenori. Ar trebui să stăm pe bancă şi să nu mai zicem nimic, dar asta nu e posibil. Avem o atitudine normală la fotbal. Fotbalul nu e şah, nu e balet, fotbalul emană tensiuni şi se mai poate greşi. Dar nu a fost un pumn sau o palmă. Dacă se mai scapă ceva pe acolo, asta e, se mai întâmplă. La nivelul echipei naţionale e presiune fantastică, numai antrenorul naţionalei să nu fii când un jucător ratează penalty. Şi la un meci aşa important. Nu ştiu cum aş fi reacţionat, pentru că şi eu am avut problemele mele. Pe mine mă deranjează ca jucătorul care e faultat să bată penalty, sunt superstiţios. Dar aşa e, dacă Puşcaş dădea gol, acum era erou. Ştiţi cum e, la fotbal diferenţa de a fi erou şi a fi prost e foarte mică".Întrebat dacă sunt adevărate zvonurile conform cărora ar fi un candidat pentru preluarea funcţiei de selecţioner, Dan Petrescu a spus că mai are contract cu CFR Cluj pentru încă doi ani şi jumătate şi că vrea să mai câştige încă o dată titlul de campion naţional."De futsal? Aaa... S-au făcut speculaţii că voi pleca în altă ţară, se fac şi la echipa naţională. Dacă se fac speculaţii că plec la echipe bune e foarte bine, dacă se fac speculaţii că mă duc la o echipă slabă, nu e bine. Am spus-o şi o repet, mai am contract doi ani şi jumătate la CFR şi acum rămâne să vedem ce va fi în continuare. Sunt fericit şi sper să mai reuşesc să mai câştig un campionat, pentru că asta ne dorim toţi, şi să ajungem în primăvara europeană. Ar fi fantastic pentru noi", a mai spus Dan Petrescu.Echipa naţională de fotbal a României se află în acest moment pe locul al treilea în clasamentul grupei F a preliminariilor EURO 2020 şi are nevoie de o victorie şi un egal în partidele cu Suedia şi Spania pentru a obţine calificarea. AGERPRES/(A - autor: Adrian Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)