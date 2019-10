TAROM: Consiliul de Administraţie a constatat nerespectarea contractului de mandat de către Mădălina Mezei

21:10

Mircea Geoană şi-a preluat joi funcţia de secretar general adjunct al NATO, înlocuind-o pe americanca Rose Gottemoeller.Secretarul general Jens Stoltenberg şi ambasadorii din Consiliul Atlanticului de Nord şi-au luat la revedere miercuri de la secretarul general adjunct Rose Gottemoeller, care s-a aflat în această funcţie din octombrie 2016, informează organizaţia într-un comunicat postat miercuri pe site-ul său.Gottemoeller a fost prima femeie în cei 70 de ani din istoria NATO care a ocupat funcţia de secretar general adjunct, precizează Alianţa Nord-Atlantică. Anterior ea a îndeplinit timp de aproape cinci ani funcţia de subsecretar de stat american pentru controlul armelor şi securitatea internaţională.Jens Stoltenberg a postat joi pe Twitter un mesaj de bun venit adresat noului său adjunct, Mircea Geoană. A warm welcome to my new Deputy Secretary General, @Mircea_Geoana! I look forward to working with you to further strengthen #NATO. You will build on Rose @Gottemoeller's strong legacy as a champion of our transatlantic Alliance – we will all miss her. pic.twitter.com/fcA3SdUtQ2— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 17, 2019 ''Un salut călduros noului meu secretar general adjunct, @Mircea_Geoana! Aştept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră pentru a consolida şi mai mult #NATO. Veţi construi pe moştenirea puternică a lui Rose @ Gottemoeller ca o campioană a Alianţei noastre transatlantice - tuturor ne va fi dor de ea'', a scris şeful NATO pe contul său de pe reţeaua de socializare.Organizaţia transatlantică a anunţat la 17 iulie că secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a decis să-l numească pe Mircea Geoană în funcţia de adjunct al secretarului general. Până în prezent, cea mai înaltă funcţie a unui român în cadrul NATO a fost cea de asistent al secretarului general al NATO, ocupată în perioada 2013-2017 de Sorin Ducaru, care a exercitat rolul de şef al Diviziei pentru Riscuri de Securitate Emergente.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor: Florin Ştefan, editor online: Ady Ivaşcu)