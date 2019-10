Bistrița: Un bărbat de 63 de ani a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

14:50

Magistrații Curții de Apel Bucureşti (CAB) i-au achitat, joi, pe foștii ofițeri de Securitate Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiş, judecaţi pentru crime împotriva umanităţii în dosarul disidentului Gheorghe Ursu. Totodată, încadrarea faptelor a fost schimbată în tratamente neomenoase. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel de către procurorii militari. A fost achitat și […] The post Sentință în dosarul torționarilor lui Gheoghe Ursu: Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiş au fost achitați appeared first on Cancan.ro.