Vineri - întâlnire a premierului desemnat cu liderii USR

Vineri, 18 octombrie, are loc deschiderea oficială a Festivalului Naţional de Teatru (FNT), de la ora 21.30, în foaierul central al Teatrului Naţional "I.L.Caragiale " din Bucureşti.Cu această ocazie, va fi vernisată şi expoziţia "Doina Levintza - experiment teatral", care va fi deschisă publicului pe întreaga durată a festivalului, în foaierele "Marmură " şi "Tapiserii" ale TNB.Cea de-a 29-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se va desfăşura la Bucureşti în perioada 18-27 octombrie.Potrivit organizatorilor, ediţia din acest an a FNT este dedicată celor 30 de ani pe care îi celebrăm de la evenimentele din Decembrie 1989, care au repus România pe harta democratică a lumii (https://fnt.ro).Programul desfăşurat în cele zece zile de festival include pe lângă cele 41 de producţii naţionale realizate în stagiunea 2018-2019 patru spectacole străine de teatru şi dans de înaltă clasă care vor fi jucate pe scenele celor mai importante teatre partenere din Bucureşti, arată sursa citată.De asemenea, evenimentele unice, de o mare diversitate - conferinţe, dezbateri, expoziţii, proiecţii de film, evenimente speciale, workshop-uri - concentrate în HUB-ul FNT (la ARCUB Gabroveni), vor îmbogăţi zilele de festival.Pentru al cincilea an consecutiv, Festivalul Naţional de Teatru se desfăşoară sub înaltul patronaj al preşedintelui României. Este un eveniment finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Primăria Municipiului Bucureşti, informează sursa citată.* Între 18 şi 27 octombrie 2019, cea de-a 10-a ediţie a Festivalului Les Films de Cannes á Bucarest prezintă cele mai aşteptate filme din selecţia Festivalului de Film de la Cannes, cu proiecţii şi invitaţi speciali la Cinema PRO, Cinema Elvira Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului şi alte spaţii, informează filmedefestival.ro. Foto: (c) Sorin Lupsa / AGERPRES FOTOŞi în acest an festivalul aduce premiere, filme premiate, avanpremiere româneşti, întâlniri cu realizatorii filmelor, masterclass-uri, retrospective, evenimente profesionale, alături de petrecerii şi evenimente speciale, în capitală şi în alte oraşe din ţară.Gala de deschidere a festivalului este programată vineri, 18 octombrie, de la ora 19.00 la Cinema PRO, în prezenţa sărbătoritului ediţiei, Vlad Ivanov, şi a cineastului Claude Lelouch, care va introduce cel mai recent film al său, "Les plus belles années d'une vie" şi va participa după proiecţie la o sesiune de întrebări şi răspunsuri. De asemenea, Claude Lelouch va prezenta la sala Elvire Popesco de la ora 18.00 filmul care i-a adus un Palme d'Or şi un premiu Oscar, "Un homme et une femme".Tot vineri, la Cinema Muzeul Ţăranului, regizorul Bálint Kenyeres şi actorul Vlad Ivanov vor fi prezenţi pentru o discuţie cu publicul la proiecţia filmului "Hier", de la ora 20.30. "Hier" este proiectat în cadrul retrospectivei pe care festivalul o organizează pentru Vlad Ivanov, cu ocazia împlinirii a 50 de ani - intitulată "Ivanov 50".Sâmbătă, 19 octombrie, cinefilii vor avea ocazia să participe la o conversaţie mai amplă cu Claude Lelouch, la sala Elvire Popesco, la finalul proiecţiei "Les plus belles années d'une vie", moderată de criticul de film Ionuţ Mareş, dialog urmat de conferinţa "Débat des auteurs", în care celor doi li se va alătura, de la ora 16.45, şi regizorul Elia Suleiman pentru o discuţie despre starea cinematografului de astăzi.Les Films de Cannes á Bucarest a fost iniţiat în 2010 de realizatorul Cristian Mungiu, cu sprijinul delegatului general al Festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux.Evenimentul este organizat de Asociaţia Cinemascop şi Voodoo Films.