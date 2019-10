Decizie controversată luată de Pro TV! Ce se întâmplă cu show-ul Românii au Talent

20:20

Rona Hartner a anunțat, în urmă cu doar câteva luni, că a început o luptă grea cu cancerul de colon. Ulterior, ea a fost supusă mai multor operații, realizate atât în țară, cât și peste hotare. Și, din fericire, a scăpat, iar acum se bucură din plin de viață. Mai mult, s-a și căsătorit. Recent, […] The post Rona Hartner a dezvăluit cum s-a vindecat de cancer. Este, clar, un exemplu demn de urmat. “Contează foarte mult să…” appeared first on Cancan.ro.