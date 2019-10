Retro GSP // VIDEO + FOTO » Ziua în care Kempes s-a înclinat în fața lui Dobrin

23:50

Gigi Becali nu mai are de ce să se pitească de FRF, așa cum a procedat după alegerile care i-au oferit lui Răzvan Burleanu un nou mandat. S-au întâlnit în urmă cu o lună și au făcut pace. ”Federația nu are nimic împotriva dumneavoastră sau a FCSB!”, i-a promis președintele Federației.Becali l-a inventat pe "patronul Vasi" de teama răzbunării lui Burleanu, dar nu mai e cazul să joace teatru acum, nu mai are niciun motiv să se ascundă de FRF. ...