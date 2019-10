Cum a fost executat pădurarul din Maramureș. Directorul Romsilva, detalii de ultimă oră din anchetă! „Arma era ruptă”

12:00

După Sethward the Snake și Sethward the Chicken, a venit rândul lui Sethward the Walrus să facă un show de neimaginat: “I’m back, baby!”. După ce în sezonul şase a venit deghizat în șarpe și l-a înghițit pe Șerban Copoț, Sethward s-a întors în sezonul 7 pe scena de la iUmor.