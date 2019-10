Delia, impresionată de mesajul transmis de Sethward the Walrus: “Nu ați înțeles scopul venirii lui aici!”

După Sethward the Snake și Sethward the Chicken, a venit rândul lui Sethward the Walrus să facă un show de neimaginat: “I’m back, baby!”. După ce în sezonul şase a venit deghizat în șarpe și l-a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro