Ce telefon are Delia. Fanii au rămas dezamăgiţi când au văzut mobilul: “La banii ei îmi luam un telefon nou, nu la mâna a doua”

10:00

Un misterios colecționar român a achiziționat, în urma unei licitații desfășurate în Statele Unite ale Americii, nu mai puțin de patru mașini care au fosat folosite în serias de succes ”Furios și Iute”. Mașinile se află deja în România. Una dintre ele – Buick Grand National, mașină condusă de actorul Vin Diesel în filmul „Furios și Iute 4” […] The post Un român a cumpărat 4 maşini folosite în filmul “Furios și Iute”. Ce a făcut cu ele appeared first on Cancan.ro.