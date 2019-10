Daniel Buzdugan, probleme de sănătate: ”Nașpa rău, dureri, spital, temperaturi, nopți nedormite”

10:00

A curtat-o intens, iar femeia a acceptat să iasă, împreună cu el, la un restaurant. Numai că Mariana – vânzătoare la magazinul Unirea din București – a devenit parte integrantă a unui scenariu tragic. Pe data de 16 martie 1992, a fost scos din lacul Pantelimon cadavrul unei femei goale, aflat în stare de putrefacție. […] The post Ce a pățit Mariana, o vânzătoare de 25 de ani de la magazinul Unirea din București. Curtată intens de un client, a acceptat să iasă cu el la restaurant. Ce a urmat e cutremurător appeared first on Cancan.ro.