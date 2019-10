Povestea emoționantă a dresorului din Craiova care a legat o prietenie cu un Schnautzer orb!

17:10

Dacă vremea în luna octombrie, vremea a fost mai caldă decât era normal, nic în noiembrie, temperaturile nu vor fi normale pentru România. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că în prima parte a lunii noiembrie se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, la nivelul întregii țări. În săptămâna 21 – 28 octombrie […] The post ANM: cum va fi vremea în luna noiembrie! NU e normal aşa ceva în România appeared first on Cancan.ro.