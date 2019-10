SUA: Trump îl propune pentru funcţia de ministru al energiei pe adjunctul actualului titular

23:10

Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva nu va fi deschis circulaţiei până când nu se rezolvă problemele tehnice la podul peste râul Mureş, a afirmat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Sorin Scarlat."În urma realizării expertizei, s-a constat că la podul peste râul Mureş aparatele de reazem au deplasări şi rotiri faţă de axul teoretic. Aceste elemente trebuie repoziţionate sau poate chiar înlocuite. Mai exact, un pod metalic reazemă pe nişte puncte. Acele puncte, concentratori de eforturi, trebuie să aibă anumiţi parametri tehnici. Există un element din cauciuc, se numeşte neopren armat, acel element de cauciuc din proiect trebuie să aibă anumite dimensiuni şi o anumită poziţionare faţă de structura de beton. Aceste elemente nu sunt la poziţia care trebuie. Din cauza traficului din şantier, aceste elemente s-au deplasat. Remedierea presupune ridicarea tablierului, care are 2.000 - 3.000 de tone, repoziţionarea acestor aparate de reazem şi o monitorizare săptămânală a comportării acestor aparate de reazem în timpul circulaţiei pentru că există riscul ca în timpul circulaţiei, din vibraţii, din şocuri aceste elemente să se deplaseze din nou. Această operaţiune trebuie făcută înainte de a deschide traficul pe acest lot. Deci, nu se va da în trafic până când nu se rezolvă cu podul de pe Mureş", a spus Scarlat.Potrivit şefului CNAIR, compania a fost prejudiciată, dar pentru a putea sesiza organele judiciare trebuie stabilit prejudiciul. În acest sens, acum este în derulare o procedură de evaluare tehnică şi trebuie urmaţi nişte paşi contractuali."Acum suntem prejudiciaţi. Nu pot să cuantific acest lucru în bani. Lotul trebuia dat în folosinţă în august, deci faptul că nu îl pot folosi mă prejudiciază, ca şi companie, că nu pot să utilizeze un bun pentru care am plătit. Ca să pot sesiza organele de cercetare trebuie să am un prejudiciu. Asta facem acum cu expertizarea. Trebuie o expertiză tehnică şi financiară. Urmărim aceşti paşi tehnici ca să putem cuantifica prejudiciul", a explicat el.O altă problemă descoperită pe acest lot este rugozitatea, de aceea expertul a decis ca viteza maximă cu care să se circule pe acest lot după darea în circulaţie să fie de maxim 90 km/h."Există şi o fisură în corpul autostrăzii, la km 56. Va trebui găsită o soluţie de consolidare. Aşteptăm de la expert să ne spună soluţia. Deschiderea traficului poate mări această fisură", a menţionat Sorin Scarlat.Directorul general al CNAIR a precizat că încă nu poate da un termen pentru deschiderea traficului pe această autostradă."Până nu avem toate elementele puse în ordine nu aş avansa un termen de deschidere a acestui lot. Din punct de vedere al expertului tehnic, traficul se poate deschide în condiţii de restricţie a vitezei, maxim 90 km pe tot lotul, şi cu restricţii de tonaj până la 7,5 tone. Asta e din punct de vedere al expertului. Din punct de vedere contractual, mai avem nişte paşi de îndeplinit. Expertul ne spune din punct de vedere tehnic, inginereşte, care sunt condiţiile. Această expertiză are mai multe trepte. Mi-a spus clar: nu puteţi utiliza autostrada la parametrii la care a fost proiectată pe nicio porţiune din ea. Testele au relevat că sunt probleme", a explicat acesta.Expertiza durează 40 de zile.În ceea ce priveşte ecoductul, soluţia discutată cu constructorul este ca acesta să facă în arbitraj şi să facă o înştiinţare de revendicare.Potrivit unui comunicat al CNAIR, remis vineri AGERPRES, lucrările executate până în prezent pe autostrada Lugoj-Deva, lotul 3, km 56+220-77+361 nu permit deschiderea traficului în condiţii de confort şi siguranţă, aşa cum sunt stabilite prin reglementările tehnice în vigoare şi prin documentaţia de proiectare care a stat la baza executării lucrărilor.CNAIR a solicitat expertului tehnic independent să realizeze şi să prezinte un raport preliminar care să cuprindă analiza investigaţiilor în teren şi măsurile de conservare şi punere în siguranţă a lucrărilor pentru lotul menţionat al autostrăzii Lugoj-Deva.De asemenea, prestatorului expertizei, Iptana SA, i s-au solicitat în mod deosebit concluziile privind lucrările proiectate şi executate, la nivel de performanţă, cu indicarea posibilităţii deschiderii traficului.Reprezentanţii companiei de drumuri susţin că în această fază, concluziile preliminare arată că lucrările executate în acest stadiu, nefiind finalizate la parametrii proiectaţi şi prezentând numeroase defecte, degradări în evoluţie, nu permit deschiderea traficului în condiţii de confort şi siguranţă, aşa cum sunt stabilite prin reglementările tehnice în vigoare şi prin documentaţia de proiectare care a stat la baza executării lucrărilor."În urma analizei efectuate privind posibilitatea deschiderii circulaţiei pe autostradă s-a constatat că la data inspecţiei preliminare, împrejmuirea prezintă vulnerabilităţi şi defecte majore, a căror remediere nu se poate face pe termen scurt", se arată în comunicat.Astfel, au fost necesare investigaţii suplimentare pentru stabilirea soluţiilor de remediere, în urma cărora, după remediere, să se poată deschide în prima fază circulaţia în regim de drum cu 4 benzi de circulaţie cu restricţii severe de tonaj şi viteză. Este vorba de autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică de 7,5 tone; viteza maximă de 90 km/h; viteză maximă de 50 km/h când partea carosabilă este acoperita cu polei, gheaţă, mâzgă sau sunt ploi torenţiale; viteză maximă de 60 km/h în zona podului peste râul Mureş (km 68+500 - km 69+500), respectiv pe zona podurilor de pe autostrada de la nodul Ilia (poduri şi rampe între km 76+100 - km 77+000), cât şi la nodul Dobr (km 67+000 - km 67+500); semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum, inclusiv a pericolului prezenţei animalelor."Deschiderea circulaţiei în regim de autostradă, cu restricţii de viteză şi tonaj se poate face numai după rezolvarea tuturor vulnerabilităţilor împrejmuirii. Deschiderea circulaţiei pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone se va face numai după aplicarea măsurilor de remediere a defectelor constatate în cadrul expertizei tehnice pentru domeniul poduri", se arată în comunicatul CNAIR.Având în vedere stadiul lucrărilor sunt obligatorii inspecţii săptămânale ale tuturor construcţiilor şi instalaţiilor pe toată lungimea sectorului de drum, până la finalizarea lucrărilor şi remedierilor conform soluţiilor stabilite în expertiză."Primele rezultate ale expertizei lucrărilor la lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva ne-au confirmat că vom putea da în circulaţie doar în condiţiile de restricţii impuse de experţi. De asemenea, subliniez că lucrările de la nodul Holdea trebuie sa fie recepţionate într-un timp cât mai scurt, după parcurgerea procedurilor tehnice, astfel încât autostrada sa poată fi utilizată. Totodată, aşteptăm ca în faza a doua a expertizei, în urma investigaţiilor şi analizelor efectuate de către specialişti, să fie identificate soluţiile de remediere a neconformităţilor din cauza cărora tronsonul nu a fost recepţionat", a declarat Sorin Scarlat, directorul general al CNAIR S.A.AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Tilică, Mariana Nica, editor: Oana Tilică, editor online: Daniela Juncu)