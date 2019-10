Fiul lui Sile Cămătaru, căutat de polițiști după ce a înjunghiat un tânăr în fața unui club

19:00

Apar noi informații despre crima din Maramureș, când pădurarul Liviu Pop a fost ucis, prin împușcare, de niște hoți de lemne pe care i-a surprins asupra faptului. Actul criminal s-a petrecut miercuri seara. Directorul Romsilva a făcut declaraţii cutremurătoare. Directorul Romsilva a dezvăluit că Liviu Pop ar fi fost sunat de doi localnici, de la […]