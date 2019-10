Bihor: Pompierul militar Adrian Bogoşel a câştigat al 10-lea titlu de campion naţional al MAI la judo

14:30

Pugilistul rus Artur Beterbiev, campion la categoria semigrea, versiunea IBF, a luat titlul şi în versiunea WBC, după ce l-a învins vineri seara pe ucraineanul Aleksandr Gvozdyk, într-o gală care a avut loc la Philadelphia (SUA).Meciul a fost adjudecat de rus după ce arbitrul a oprit confruntarea, constatând că ucraineanul nu mai poate continua.A fost primul meci de anvergură după decesul pugilistului american Patrick Day, care se afla în stare critică după un KO violent recepţionat din partea compatriotului său Charles Conwell, în urmă cu o săptămână, într-o înfruntare la categoria super-welter.Înaintea disputei dintre Beterbiev şi Gvozdyk s-a ţinut un moment de reculegere şi, ca un omagiu, într-o linişte apăsătoare, gongul a fost bătut de zece ori. Printre cei prezenţi în sală s-a aflat şi britanicul Tyson Fury, fost campion al greilor în versiunile WBA, WBO şi IBF.Boxerul rus a câştigat partida în repriza a 10-a, când adversarul său, serios zdruncinat de loviturile primite, a pus de trei ori genunchiul pe podea, arbitrul oprind întâlnirea. View this post on Instagram @toprank Beterbiev called FIGHT in Round After going the distance, an overwhelming 10th round made @arturbeterbiev THE man to beat in the Light Heavyweight division. #boxeo #Beterbiev #boxing #fight #sport #Ахматсила #Бетербиев #Champion A post shared by Artur Beterbiev (@arturbeterbiev) on Oct 18, 2019 at 11:39pm PDT Beterbiev, în vârstă de 34 de ani, stabilit în Canada, a obţinut a 15-a victorie în tot atâtea lupte, toate înainte de limită.Pentru Gvozdyk (32 ani) a fost prima înfrângere în 18 meciuri. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Artur Beterbiev/Instagram