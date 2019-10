Mesaje din 2016 între piloţi ai Boeing, despre siguranţa avioanelor 737 MAX, provoacă o nouă criză

13:30

Potrivit unui proiect de hotărâre iniţiat de primarul genral Gabriela Firea şi supus Consiliului General în şedinţa din 24 octombrie, toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 vor plăti vinietă de tip Oxigen. Cel mai mare tarif îl vor plăti şoferii care au maşini non Euro, taxa pentru ei fiind de 1.900 de lei pe an. De asemenea, cel mai puţin vor plăti vinieta proprietarii de maşini cu normă de poluare Euro 4, respectiv 500 de lei pe an. Vinieta va putea fi achiziţionată pentru o perioadă mi...