EIBAR - BARCELONA 0-0, liveTEXT ACUM » Catalanii pot deveni lideri în Spania

Diana Irena Belbiță, 23 de ani, a debutat cu o înfrângere în UFC. Românca a pierdut prin decizie contra englezoaicei Molly McCann, scor 26-30. Diana, supranumită „Prințesa Războinică”, a fost depășită clar de adversară, într-un meci care a avut loc la Boston. We get the full here at #UFCBoston! @MeatballMolly with a strong showing here – how'd you see it? Watch LIVE on @UFCFightPass NOW! pic.twitter. ...