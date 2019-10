Viața Reginei-Mamă Elena marcată de drame. Lucruri pe care puțini le știu, despre mama Regelui Mihai

13:00

Primarul Gabriela Firea a modificat proiectul vinietei pentru București, astfel încât toate mașinile sub Euro 5 să plătească vinieta pentru a putea circula în Capitală, iar mașinile non euro, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc în centrul orașului, scrie Digi24.ro. Potrivit proiectului pus în dezbatere publică site-ul Primăriei, toate mașinile sub […]