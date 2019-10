Cine este, de fapt, amanta din Gorj filmată dezbracată! Gestul halucinant făcut de soțul femeii. VIDEO

08:30

Mark Hurd, directorul general al Oracle și fost director general al Hewlett-Packard a încetat din viață vineri, la vârsta de 62 de ani, potrivit CNN. Informația a fost confirmată de co-fondatorul Oracle, Larry Ellison. „Cu profundă durere vă anunț că Mark Hurd a încetat din viață în această dimineață. Mark a fost prietenul meu apropiat […] The post A murit Mark Hurd, directorul general al Oracle appeared first on Cancan.ro.