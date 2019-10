Manifestaţie masivă anti-Brexit la Londra

16:30

Trufele culese din pădurile româneşti şi preparatele pe bază de trufe, dar şi pâinea cu untură, ceapă şi boia, au fost cele mai apreciate şi vândute produse la un târg culinar care se desfăşoară, până duminică seară, la Expo AradTârgul "Vicii şi Delicii", dedicat viticulturii şi gastronomiei, a adunat la un loc producători din câteva ţări, dar şi sute de vizitatori dornici să deguste. Foto: (c) Marian BUGA/AGERPRESÎn secţiunea pentru delicii a târgului, expozanţii se întrec în reţete tradiţionale sau excentrice, însă cele mai apreciate produse s-au dovedit a fi cele pe bază de trufe. Foto: (c) Marian BUGA/AGERPRESLa unul dintre standuri, vizitatorii stăteau la coadă, sâmbătă, pentru a se informa despre reţete şi pentru a cumpăra trufe, care se vând precum aurul, la gram. Preţul este 1 leu/gram, iar o trufă de mărime obişnuită cântăreşte în jur de 25 de grame, astfel că are preţul de 25 de lei. Foto: (c) Marian BUGA/AGERPRES"Trufa este considerat cel mai puternic energizant creat de natură, motiv pentru care i se mai spune şi diamant al pământului. Le folosim în bucătărie pentru aroma puternică şi deosebit de plăcută. Pot fi asezonate la toată gama de reţete, de la oul fiert de dimineaţă, până la fripturi. Trufa proaspătă să foloseşte în bucătărie pe mâncarea fierbinte, o radem sau folosim un feliator special, iar ea îşi lasă aroma şi parfumul", a spus un producător timişorean, care culege trufele din păduri din zona Banatului.Majoritatea trufelor sunt exportate, însă preparatele speciale încep să aibă căutare şi la noi. Timişoreanul produce diverse sosuri, salate, uleiuri, unt sau condimente ce conţin trufe, pe care le vinde inclusiv pe internet."Am venit cu soţul la târg şi am cumpărat un sos pe bază de trufe negre şi o singură trufă, din cuziozitate. Sosul l-am consumat aici, cu nişte biscuiţi speciali, iar trufa o vom prepara acasă. În total, am plătit 65 de lei, însă aroma este într-adevăr una deosebită şi am vrut neapărat să gustăm", a spus o vizitatoare a târgului. Foto: (c) Marian BUGA/AGERPRESUn alt stand la care vizitatorii stau la coadă este cel este al unui arădean, care, pe lângă produse tradiţionale, oferă şi pâine cu untură. O felie de "Pită de Pecica", un brand local foarte cunoscut, cu untură şi condimentată cu boia şi ceapă costă 5 lei. Pâinea cu untură a fost cel mai vândut produs de la acest stand. Foto: (c) Marian BUGA/AGERPRES"Oamenii cumpără pentru că îşi aduc aminte de copilărie, de bunici. Pita cu unsoare era mâncare de bază pentru unii, cu decenii în urmă. Eu folosesc o untură preparată de mine, am căutat opt ani o reţetă deosebită pentru această untură, am găsit-o în cele din urmă. Gustul deosebit este dat de un ingredient pe care îl păstrăm ca secret al familiei, dar vă pot spune că mai adăugăm şi mult suflet în ceea ce facem", a spus arădeanul Mircea Santău, care este prezent la mai toate târgurile de produse tradiţionale, cu salamuri de mangaliţă sau de cerb, cârnaţi, şuncă afumată, brânzeturi ori pastramă. Foto: (c) Marian BUGA/AGERPRES"Nu am mai mâncat de ani de zile pâine unsă şi cu ceapă, dar acum pot spune că e un deliciu. Din păcate, nu mai găsim în comerţ untură adevărată, însă asta are un gust deosebit, se simte că e făcută în gospodărie", a spus unul dintre clienţii lui Santău. Foto: (c) Marian BUGA/AGERPRESTârgul are şi un salon de vinuri, unde sunt prezentate peste 300 de sortimente, unele produse în Franţa, Italia, Ungaria, Republica Moldova sau Grecia. Foto: (c) Marian BUGA/AGERPRESEvenimentul, aflat la a treia ediţie, este organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, iar vizitatorii sunt aşteptaţi şi duminică, între orele 11,00 şi 18,00. AGERPRES/(AS - autor: Marian Buga, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela Badea)