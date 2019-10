A fost prins în flagrant când încerca să vândă pentru 4.000 de lei o sută de pastile de ecstasy

12:00

Loredana Groza i-a surprins pe invitații evenimentului caritabil la care a participat în urmă cu câteva ore cu ținuta ei provocatoare, iar pe fani i-a șocat. Celebra cântăreață a ales să își facă apariția pe scenă într-o rochie de seară neagră, lungă, strălucitoare, dar cu un decolteu mult prea provocator. Cei mai mulți dintre internauți […] The post Lordana Groza, apariție ca-n filmele pentru adulți la un eveniment caritabil. Ce avea lipit pe sânii care îi ieșeau din decolteul rochiei appeared first on Cancan.ro.