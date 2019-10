Retragere în Siria: Ankara îndeamnă SUA să facă uz de "influenţa" lor pe lângă forţele kurde

18:30

Zeci de femei, dar şi copii şi bărbaţi, au luat parte, în cursul după amiezii de sâmbătă, la marşul intitulat ''Împreună pentru siguranţa femeilor''.Prin evenimentul care anul acesta s-a desfăşurat pentru prima oară la Iaşi, organizatorii au dorit să atragă atenţia asupra faptului că femeile sunt descurajate să raporteze situaţiile de violenţă domestică. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO"Suntem aici pentru a trage un semnal de alarmă atât ieşenilor cât şi celor care locuiesc în zona Moldovei că violenţa nu trebuie tolerată sub nicio formă. Vrem să atragem atenţia că femeile sunt victime ale violenţei domestice, că în Iaşi s-a raportat cel mai mare număr de cazuri de violenţă domestică. Vrem să cerem autorităţilor să îşi facă treaba, iar celor care fac parte din acest proces să protejeze şi să creadă femeile. De aceea 'Credeţi-ne!' este sloganul sub care se desfăşoară acest marş de la Iaşi şi din Bucureşti, Timişoara şi Cluj. Vrem ca aceste femei să fie crezute, să fie încurajate să facă plângeri, să nu fie discriminate sau chiar împiedicate în a-şi spune suferinţele şi traumele prin care au trecut", a spus Daniela Mitrofan. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTOLa miting au luat parte nu doar femei care au fost abuzate fizic sau psihic de soţi sau părinţi, ci şi cupluri care formează familii fericite. Aceste persoane au dorit să îşi arate astfel susţinerea şi compasiunea faţă de victimele violenţei domestice."Femeile au nevoie de sprijin pentru a-şi căpăta încrederea necesară pentru a putea ieşi din relaţiile abuzive sau pentru a reclama situaţiile de hărţuire ori viol. Au nevoie să ştie că pot avea încredere nu doar în ele însele, ci şi în familie şi societate, au nevoie să ştie că nu vor fi judecate sau acuzate că denunţă cazurile de abuzuri sau violenţe ori agresiuni din partea partenerilor, au nevoie să ştie nu doar că nu vor fi judecate ci şi că nu vor trebui să suporte repercusiuni, au nevoie de încredere faţă de autorităţi şi judecători, că vor fi crezute şi înţelese, că vor fi sprijinite", a spus Ioana Radu, care a venit la marş însoţită de soţul ei, Codrin şi de cei doi copii. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTOParticipanţii la Marşul "Împreună pentru siguranţa femeilor" au stat aproximativ 20 de minute în faţa Prefecturii Iaşi, după care au plecat spre Piaţa Unirii.Potrivit statisticilor, una din patru femei din România a fost agresată fizic sau sexual de partenerul său sau de fostul partener, cel puţin o dată în viaţă. În prima jumătate a acestui an au avut loc 11.896 de infracţiuni din sfera violenţei domestice, au fost emise de poliţişti 3.616 ordine de protecţie provizorii şi 3.520 ordine de protecţie emise de către instanţele de judecată. Din cele 38.445 de fapte de violenţă în familie sesizate la poliţie în 2018, în instanţă au ajuns doar 3,5%, în scădere faţă de anul 2017, se arată într-un comunicat al Reţelei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTODe 11 ani la Iaşi funcţionează două centre pentru protecţia femeilor care sunt victime ale violenţei în familie. Pe parcursul unui deceniu, în perioada 2008 - 2018, la Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate au fost găzduite peste 500 de familii monoparentale, mai bine de 60% din mamele cazate fiind victime ale violenţei domestice, iar 25% au fost instituţionalizate până la împlinirea majoratului.Potrivit autorităţilor locale, rezidenţii din centru beneficiază pe parcursul a 18 luni de servicii de asistenţă psihologică, consiliere şi educaţie parentală, consiliere familială, consiliere profesională pentru angajare şi păstrarea locului de muncă, consiliere socială pentru accesarea prestaţiilor sociale şi altor resurse din comunitate, consiliere pentru sănătate, sprijin pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, îngrijirea şi supravegherea copiilor până când mamele se întorc de la serviciu, precum şi sprijin pentru copii în pregătirea temelor pentru şcoală. Ei mai beneficiază de terapie prin artă. În cel de-al doilea centru de protejare a victimelor violenţei domestice se află femei a căror identitate şi adresă este protejată.În urmă cu câteva luni, primarul Mihai Chirica anunţa că intenţionează să înfiinţeze o echipă mobilă de intervenţie în cazurile de violenţă în familie. Echipa ar urma să aibă trei reprezentanţi din partea Direcţiei de Asistenţă Socială şi alţi doi din partea Poliţiei Locale. AGERPRES/(A, AS autor: Daniela Malache, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO