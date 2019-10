Tenis: Patricia Ţig va juca finala turneului ITF de la Sevilla

20:00

Mii de persoane au participat sâmbătă la manifestaţii în Croaţia pentru a protesta împotriva justiţiei acestei ţări, pe care femeile ce au luat parte la aceste proteste o acuză că nu le protejează, după ce cinci bărbaţi acuzaţi de un viol colectiv asupra unei adolescente au fost puşi în libertate, relatează AFP.Cei cinci suspecţi sunt acuzaţi că au violat în mod repetat timp de un an a fată în vârstă de 15 ani într-un sat din apropierea oraşului Zadar. Mai mult, ei au filmat scenele cu telefoanele mobile şi astfel au şantajat fata, care în final s-a adresat psihologului de la şcoală. Ei au fost eliberaţi la începutul acestei luni de un judecător, dar reîncarceraţi joi în urma protestelor provocate de eliberarea lor.În capitala Zagreb, circa 7.000 de persoane, potrivit organizatorilor, au răspuns sâmbătă la apelul grupurilor de apărare a drepturilor femeilor şi au manifestat sub sloganul ''Justiţie pentru fete''. Participanţii au afişat pancarte cu mesaje precum ''Nepedepsirea crimei este o crimă'', ''Femeile împotriva sistemului'' sau ''Patriarhatul ucide''. Manifestaţii de mai mică amploare s-au desfăşurat şi în alte circa 15 oraşe croate.Conform datelor poliţiei, între 90 şi 150 de violuri ori tentative de viol sunt semnalate în fiecare an în Croaţia. Dar unii experţi susţin că pentru fiecare caz cunoscut există alte circa 20 care nu ajung în justiţie.Şi Spania a cunoscut anul trecut o mobilizare feministă similară după controversatul caz al ''haitei'', numele pe care şi l-au dat cinci bărbaţi din Sevilla condamnaţi în primă instanţă la nouă ani de închisoare pentru delictul de "abuz sexual" asupra unei tinere madrilene de 18 ani, în timpul sărbătorilor de la San Fermin în vara lui 2016. Ei au filmat scena şi, în plus, s-au lăudat pe WhatsApp cu fapta lor, dar fata a fost nevoită să explice la proces atitudinea ei pasivă ce rezultă din imagini. Apărătorii celor cinci făptaşi au susţinut că victima - care anterior băuse sangria - a consimţit raporturile sexuale, întrucât nu a părut să se împotrivească.Verdictul dat în primă instanţă în 2018 şi repunerea celor cinci acuzaţi în libertate provizorie au condus la manifestaţii feministe de amploare în Spania. În final, în urma recursului cei cinci bărbaţi au fost condamnaţi definitiv la 15 ani de închisoare, iar guvernul socialist spaniol a anunţat că are în vedere să modifice Codul Penal introducând noţiunea de consimţământ sexual explicit, după modelul Suediei, astfel încât orice act sexual fără un acord clar să fie considerat viol.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.balkaninsight.com