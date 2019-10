Horoscop 20 octombrie 2019. Zodiile care vor avea parte de conflicte

14:20

O femeie din Capitală a ales să-și expună pe Facebook întâmplarea sa cu un agresor sexual pentru a încuraja și alte femei să facă totul public. Angi Serban povesteşte despre cum a fost hărţuită sexual de un bărbat necunoscut și cum a reușit să se salveze singură, ajutorul de nădejde fiind o gutuie. Deși întâmplarea […] Incredibil! Cum s-a apărat o bucureșteancă după ce a fost atacată pe stradă de un obsedat sexual! "I-am f***t o gutuie din aia în meclă, i-a sărit şi şapca din cap"