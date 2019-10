Neversea 2020. La ce ora se pun în vânzare biletele pentru Neversea

14:40

Un bărbat de 43 de ani a dăruit viață altor patru oameni, după ce căzut de la etajul patru al unui bloc și a intrat în moarte cerebrală, iar sora lui și-a dat acordul pentru prelevarea de organe. Medicii au prelevat inima, ficatul, rinichii si corneea bărbatului, au anunțat oficialii de la Agenția Națională de […] The post Bihoreanul care a căzut de la etajul 4 al unui bloc a murit, dar a salvat 4 vieți. Mărturii emoționante din sala de unde i-au fost prelevate organele appeared first on Cancan.ro.