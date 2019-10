Cod galben de ceață. Anunțul făcut de meteorologi: ce urmează!

Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben de ceata, valabile in Bucuresti si in 12 judete. In unele locuri, vizibilitatea va fi extrem de scazuta si se va semnala burnita. Astfel, pana la ora 9.00, este cod galben de ceata in Bucuresti. Citește mai departe...

