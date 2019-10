Scene dramatice în penitenciarul din Arad. Un poliţist de 46 de ani a fost găsit împuşcat

18:30

Cum i-a surprins Simona Gherghe pe cei doi copiii ai săi. Fanii au fost înduioșați atunci când au văzut ipostaza emoționantă cu Ana Georgia și Vlăduț. Simona Gherghe este o femeie îndeplinită pe toate planurile. Vedeta are o carieră de succes, un soț care o iubește necondiționat și doi copii care îi aduc bucurii în […] The post Cum i-a surprins Simona Gherghe pe cei doi copiii ai săi: ”Să nu credeți că sunt toată ziua așa” appeared first on Cancan.ro.