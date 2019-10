Johnson & Johnson retrage de pe piaţă peste 30.000 de flacoane de pudră de talc din cauza posibilei contaminări cu arsenic

11:00

Astăzi, de la ora 19.00, in HUB FNT, are loc performance-ul "Visible invisible", realizat de scenografa Irina Moscu. Artista semnează şi scenografia spectacolului " In a Forest Dark and Deep", reprezentat astă-seară, de la ora 22.00, la Unteatru. Spectacolul, în regia Iarinei Demian, a fost reprezentat şi sâmbătă seară, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru.