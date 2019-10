Gaze lagrimogene împotriva protestatarilor din Hong Kong

08:20

Am găsit peste 30 de morţi ai lagărelor şi închisorilor şi am început cercetările la cea mai mare tabără a partizanilor din munţii României. Cu toate eforturile noastre, la aproape 30 de ani, interesul pentru subiect a devenit doar unul declarativ, la nivelul autorităţilor. Singura simpatie de care ne-am bucurat în aceste căutări ale noastre, a fost aceea a cititorilor, când am scris despre ele şi a oamenilor din partea fiecărui loc în care am ajuns, care ne-au ajutat măcar adresându-ne cuvinte...