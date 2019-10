Prezidenţiale2019/Dan Barna: Este nevoie de reforma Constituţiei

12:20

Daniel Craig l-a depăşit pe Roger Moore în acest weekend şi a devenit actorul cu cel mai lung ''mandat'' în rolul principal al francizei cinematografice ''James Bond'', informează PA.Sâmbătă, s-au împlinit 5.119 zile (peste 14 ani) de când Daniel Craig deţine rolul agentului 007.Starul britanic a preluat în mod oficial acest rol pe 14 octombrie 2005. De atunci, Daniel Craig a jucat rolul principal în patru filme din seria "James Bond". Cel mai recent dintre ele, "Spectre", a fost lansat în octombrie 2015.Roger Moore a jucat în şapte filme ale francizei "James Bond" şi a deţinut acest rol timp de 5.118 zile.Roger Moore a preluat în mod oficial acest rol pe 1 august 1972 şi l-a deţinut până pe 6 august 1986, când Timothy Dalton a fost confirmat în calitate de succesor al său. Daniel Craig va rămâne titularul rolului până cel puţin în aprilie 2020, când noul film din această serie, "No Time To Die", va fi lansat în cinematografe.Predecesorul lui Daniel Craig, Pierce Brosnan, ocupă locul al treilea în topul celor mai longevive "mandate" ale actorilor care au interpretat personajul James Bond, cu 4.146 de zile, în timp ce interpretul original al agentului 007, Sean Connery, ocupă locul al patrulea, cu 3.049 de zile.Timothy Dalton, care a apărut doar în două filme cu James Bond, se află pe poziţia a cincea, cu 2.863 de zile. Ultimul loc este ocupat de George Lazenby, starul unui singur film din această serie, cu 875 de zile.Topul a fost alcătuit de jurnaliştii de la Press Association.Pentru a asigura o comparaţie echidistantă, clasamentul are la bază perioada cuprinsă între ziua în care fiecare actor a fost confirmat ca interpret al personajului James Bond şi ziua în care succesorul său a fost anunţat în mod oficial.Apariţia lui Sean Connery în "Never Say Never Again", un film "neoficial" din seria "007", nu a fost inclusă în acest clasament. Franciza cinematografică "James Bond" îşi va celebra cea de-a 60-a aniversare în 2022. Primul film al seriei, "Dr. No", a fost lansat pe marile ecrane în 1962. AGERPRES/(AS - editor: Florin Bădescu, editor online: Gabriela Badea)