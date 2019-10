Tenis: Elveţianca Belinda Bencic a câştigat turneul de la Moscova (WTA)

17:20

Filmul documentar ''Teach'' de Alex Brendea a fost desemnat ''Cel mai bun film din Competiţia România'' la cea de-a XXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional Astra Film de la Sibiu, informează un comunicat transmis AGERPRES."Vin de foarte multă vreme la Astra Film Festival şi tot timpul am avut foarte multe lucruri de învăţat aici", a declarat Brendea.Premiul pentru "Cea mai bună regie în Competiţia România" a fost câştigat de regizoarele Anne Schiltz şi Charlotte Gregoire pentru filmul "Pastures New" ("Cei ce rămân"), "datorită relaţiei profund etice pe care autoarele au cultivat-o cu personajele, rezultatul fiind un film în care observaţia atentă se îmbină cu emoţia", se arată în comunicat.Juriul competiţiei i-a avut în componenţă pe Michael Stewart şi Miquel Marti Freixas.Premiul pentru "Cel mai bun film din Competiţia Internaţională" a revenit filmului "Immortal" ("Nemuritor") de Ksenia Okhapkina, "pentru că dezvăluie dintr-o perspectivă foarte particulară moduri în care aparatul de stat poate modela minţile noilor generaţii utilizând discursul imperialist propagat de o agendă politică toxică".Juriului secţiunii Competiţia Internaţională i-a avut în componenţă pe Olivia Cooper-Hadjian, Martin Horyna şi Claudiu Turcuş."I See Reed People" ("Văd roşu") de Bojina Panayatova a fost alegerea juriului pentru Premiul "Cel mai bun film din Competiţia Europa Centrală şi de Est". Juriul a fost compus din Peter Dale, Zhang Yang şi Mirela Nagâţ.Filmul "My Father's Son" ("Fiul tatălui meu") de Hillel Chaim Rate a primit Premiul pentru "Cel mai bun film din Competiţia DocSchool".Premiul pentru "Cea mai bună regie în Competiţia Docshool" l-a primit Hadas Hechter pentru filmul "The Opposite of Love Is Not Hate" ("Dincolo de dragoste nu e neapărat ură"). Juriul care a decis câştigătorii a fost format din Aleksandar Govedarica şi Liviu Tipuriţă.În cadrul DocTank, programul dedicat profesioniştilor din industrie, care încurajează producţia de film documentar din România şi din Europa, au fost desemnate trei proiecte câştigătoare dintre cele 10 selectate.Premiul de dezvoltare Astra Film Lab oferit de HBO Europa a fost înmânat proiectului "Our Men" de Mirona Radu, Premiul de post-producţie Astra Film Lab a fost decernat proiectului "Heavy Roots" ("Legături" de Jacopo Marzi), iar Premiul pentru cel mai promiţător proiect Astra Film Lab a fost câştigat de "Telciu" de Vlad Petri."Ne bucurăm că trăim împreună la Sibiu orele Astra(le) ale filmului de non-ficţiune. În zilele care au trecut am avut privilegiul să trăim experienţe noi, să cunoaştem alte lumi, să ne îmbogăţim şi poate să ne schimbăm", a declarat Dumitru Budrala, director fondator Astra Film Sibiu, citat în comunicat.Gala de decernare a premiilor a avut loc sâmbătă, la Filarmonica de Stat Sibiu.Juriile celor patru competiţii au avut de ales dintr-o selecţie finală de 46 de filme.Astra Film Festival 2019, desfăşurat în perioada 14 - 20 octombrie, la Sibiu, este organizat de Astra Film, CNM Astra şi Fundaţia Astra Film, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu, al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Centrului Naţional al Cinematografiei. Evenimentul este cofinanţat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu.