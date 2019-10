CHINDIA - FCSB 1-2 // Concluziile lui Narcis Răducan după ultima victorie: ce spune despre lupta de la vârful Ligii 1

Narcis Răducan, directorul sportiv al celor de la FCSB, a trasat principalele concluzii după succesul izbutit de roș-albaștri în deplasare cu Chindia Târgoviște, scor 2-1.„E o victorie importantă. Am întâlnt o echipă bună, speculativă, arțăgoasă. Sperăm să ne continuăm drumul spre zona cea mai înaltă a clasamentului. Am fost conduși, dar am avut încredere în puterea mentală și în fotbalul jucătorilor noștri. Echipa s-a reglat fizic, a alergat foarte mult. ...

