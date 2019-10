Preşedintele Iohannis se întâlneşte cu premierul Japoniei; discuţiile vizează Parteneriatul strategic dintre cele două ţări

00:30

Spectacolul "Legături primejdioase" de Christopher Hampton, în regia lui Cristi Juncu, producţie a Teatrului Mic din Bucureşti, a câştigat premiul pentru Cel mai bun spectacol, la cea de-a şaptea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru "Fest(in) pe Bulevard".Premiul i-a fost înmânat regizorului Cristi Juncu de Emil Boroghină, preşedintele juriului, în cadrul unei gale de premiere desfăşurată, duminică, la Teatrul Nottara."A fost un festival minunat cu spectacole excelente. (...) Vă mărturisesc că tuturor membrilor juriului le-a plăcut acest spectacol bijuterie realizat de Cristi Juncu împreună cu echipa lui de la Teatrul Mic şi vă mărturisim că ar fi meritat fiecare dintre ei un premiu. Din nefericire premiile sunt limitate, dar îmi permit ca în numele juriului să felicit şi celelalte spectacole şi, în mod deosebit, acest colectiv care a realizat spectacolul 'Legături primejdioase'. Felicit întregul colectiv în numele juriului şi le urez mari, mari succese", a spus Boroghină.Actorul Florin Piersic jr şi actriţa Diana Cavallioti au primit premiile pentru Cel mai bun actor în rol principal şi, respectiv, Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru interpretarea personajelor Valmont, respectiv, Madame Merteuil, din spectacolul "Legături primejdioase" în regia lui Cristi Juncu.Distincţia pentru Cel mai bun regizor a fost câştigată de Andreea Vulpe pentru spectacolul "Yonkers" de Neil Simon, coproducţie a Teatrului Nottara cu Unteatru.Cel mai bun actor într-un rol secundar a fost desemnat Alex Popa pentru rolul Yay din spectacolul "Yonkers" de Neil Simon, iar premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar i-a fost acordat Anei Bianca Popescu pentru rolul Doamna de Volandes din spectacolul "Legături primejdioase" de Christopher Hampton, şi Fionela din spectacolul "Our Ladies of Perpetual Succour" ("Fecioarele noastre grabnic ajutătoare") de Lee Hall, regia şi coregrafia Răzvan Mazilu, producţie a Teatrului Excelsior din Bucureşti.Premiul pentru scenografie a fost oferit Ramonei Ţopescu şi lui Dragoş Trăistaru pentru spectacolul "Our Ladies of Perpetual Succour" ("Fecioarele noastre grabnic ajutătoare"), regia şi coregrafia Răzvan Mazilu.Premiul special al juriului a fost decernat pentru spectacolul "Girls Boys Love Cash" (Fetelor şi băieţilor le plac banii gheaţă") regia Christian Muller, producţie a Citizen.KANE.Kollektiv, în colaborare cu Junges Ensemble, Stuttgart, Germania.Juriul secţiunii competitive "Criza feminităţii" i-a avut în componenţă pe Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), Doina Modola (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Oltiţa Cîntec (critic de teatru) şi Claudiu Groza (critic de teatru).În secţiunea "Bulevardul Comediei", juriul format din trei spectatori a oferit premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal lui Dani Popescu pentru rolul Contele Almaviva din spectacolul "Figaro" după Beaumarchais, regia şi traducerea Mihai Lungeanu, producţie a Teatrului Nottara, iar la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, distincţia i-a revenit Ioanei Calotă pentru rolul Suzanne, din acelaşi spectacol.Distincţia pentru Cel mai bun spectacol din secţiunea "Bulevardul Comediei" i-a fost acordată spectacolului "Bună seara, domnule Wilde!", un musical de Eugen Mirea şi Henry Mălineanu, după "Ce înseamnă să fii onest?" de Oscar Wilde, regia Andrei Măjeri, producţie a Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti.Premiul special oferit de managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a fost acordat Medlife "pentru implicarea în festival".Tot un premiu special a fost oferit de Marinela Ţepuş şi Complexului Multifuncţional Caraiman, primul centru medical care oferă servicii gratuite locuitorilor din sectorul 1, "pentru implicarea instituţiei în susţinerea acestei ediţii a Festivalului Fest(in) pe Bulevard".De o surpriză a avut parte şi managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, care a fost sărbătorită pentru cei 25 de ani de activitate în cadrul instituţiei de cultură, colegii oferindu-i un buchet de flori şi un tort.În avanpremiera festivităţii de decernare a premiilor, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a fost sărbătorit, în cadrul secţiunii "Vedeta de lângă tine", actorul Alexandru Repan, care anul acesta a împlinit 79 de ani de viaţă şi 50 de ani în Teatrul Nottara."Nouă ne place să ne aniversăm vedetele, drept care avem un program 'Vedeta de lângă tine'. În cadrul acesteia putem să-i aniversăm pe marii noştri actori, pe marii noştri creatori, de câte ori vrem noi. Cu siguranţă momentul Repan a mai fost şi va mai fi. Am sărbătorit-o şi pe Anda Caropol anul acesta de vreo trei ori, şi vă anunţ că şi pe domnul Repan îl vom aniversa şi anul viitor pentru că va împlini o frumoasă vârstă, aşa că asta este o aniversare preventivă", a spus Marinela Ţepuş.În cadrul evenimentului, în foaierul Sălii "Horia Lovinescu" a fost vernisată şi o expoziţie de fotografie Alexandru Repan care punctează momente reprezentative pentru cariera sa impresionantă."Despre trecerea mea prin Teatrul Nottara nu am să spun pentru că este lungă şi pentru că aveţi ocazia să mă vedeţi de jur împrejur, de câte ori aveţi chef, şi o să vedeţi ce am făcut aici, unele mai bune altele mai rele, mai mult bune decât rele, dar tot timpul ăsta am fost cu gândul la dumneavoastră, la public. Se spune des că noi muncim pentru public, luptăm pentru public. Este adevărat, fără public meseria noastră nu are niciun haz. Relaţia mea dintre teatru şi public am considerat-o întotdeauna ca o relaţie de dragoste", a mărturisit Alexandru Repan.Seara s-a încheiat cu un "Concert cu poveste", în cadrul căruia protagonişti au fost actori îndrăgiţi ai Teatrului Nottara - Dan Bordeianu, Alma Nicole Boiangiu, Ioana Calotă, Cristina Juncu, Răzvan Bănică. Ediţia a şaptea a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, desfăşurată în perioada 11 - 20 octombrie, a însemnat 30 de spectacole din cinci ţări - Germania, Rusia, Israel, Bulgaria şi România, şi o serie de evenimente conexe - colocvii, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente stradale, lansări de carte, expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalităţi teatrale, desfăşurate în mai multe spaţii din Capitală - Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Excelsior, Teatrul Mic, Teatrul Evreiesc de Stat, Unteatru, Sala Rapsodia, Institutul Balassi.