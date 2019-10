Ora de iarnă 2019. Când va fi eliminată schimbarea orei

22:10

Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat, duminică seara, pe un teren arabil de lângă autostrada A1, în Giurgiu. Pilotul a scăpat nevătămat. Potrivit ISU Giurgiu, pompierii au fost chemați să intervină, duminică seara, în apropierea autostrăzii A1, pe sensul de mers către București, la un accident în care, potrivit apelantului, a fost implicat […]