Veşti bune pentru şoferi: Google Maps va permite semnalarea radarelor de poliţie, la fel ca Waze

Cinci destinaţii turistice creative pentru toamna acestui an Autor: Ana Obretin Postat la 20 octombrie 2019 6 afişări De la ateliere de artă în Toscana, Italia, la cursuri de scris romane poliţiste în Scoţia, prezentăm mai jos câteva destinaţii turistice creative pentru toamna acestui an, potrivit The Observer. Situată pe dealurile dintre Pisa şi Florenţa, Villa Lena, un "palazzo" neorenascentist din secolul al 19-lea, care dispune de 500 de hectare de vii şi păduri, este o destinaţie care îmbin...