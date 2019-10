Naruhito-Încoronare/ Ritualurile Tronului Crizantemei, marcate de tobe, gonguri, limuzine decapotabile şi orez divin

12:40

"Maleficent: Mistress of Evil ", o continuare a superproducţiei "Maleficent" din 2014, în care Angelina Jolie conduce o distribuţie de excepţie, a detronat în acest weekend drama "Joker" de pe primul loc al box-office-ului nord-american, care a trecut deja pe ora Halloween-ului, potrivit datelor provizorii făcute publice de compania de specialitate Exhibitor Relations şi citate de AFP. În primul său weekend de proiecţii, acest sequel, cu Elle Fanning şi Michelle Pfeiffer completând un trio feminin de protagoniste, a avut încasări de 36 de milioane de dolari de vineri până duminică în sălile de cinematograf din Statele Unite şi Canada.În regia lui Joachim Ronning ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales', 2017), "Maleficent: Mistress of Evil" prezintă înfruntarea dintre regina Ingrith (Pfeiffer) şi Maleficent (Jolie) după ce prinţesa Aurora (Fanning) este cerută în căsătorie de prinţul Phillip (Harris Dickinson).Pe locul al doilea, în cădere un loc, după două săptămâni pe prima poziţie, regăsim superproducţia "Joker", despre originea unui personaj antagonic emblematic din universul DC Comics, rivalul de moarte al lui Batman în Gotham City, cu încasări de 29,2 milioane de dolari în weekend. Pelicula, regizată de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, a fost distinsă cu cel mai important premiu la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneţia. Filmul nu a fost ocolit nici de controverse, chiar înainte de lansarea pe marile ecrane, anumite voci exprimând temeri că filmul ar putea incita la violenţă având în vedere empatia cu care Todd Phillips îşi tratează eroul.Un alt new-entry - şi un alt sequel - completează podiumul cu încasări 26,7 de milioane de dolari: "Zombieland: Double Tap", continuarea de la hilara şi apocaliptica comedie "Zombieland" (2009).Cu Rosario Dawson şi Zoey Deutch nou venite în echipă,"Zombieland: Double Tap" îi prezintă pe Wichita (Emma Stone) şi Columbus (Jesse Eisenberg) trăind ca un cuplu alături de Tallahassee (Woody Harrelson) şi Little Rock (Abigail Breslin), cu care au dezvoltat o relaţie specială şi apropiată gen tată-fiică. Şi fiindcă tot ne apropiem de Halloween (31 octombrie), noile aventuri ale "The Addams Family", într-o versiune animată de această dată, completează de la distanţă acest cvartet întunecat, cu încasări de 16,1 milioane de dolari.Pe poziţia a cincea regăsim "Gemini Man", un film de acţiune în regia lui Ang Lee, cu Will Smith în rolul principal şi încasări de doar 8,5 milioane de dolari.AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)