VIDEO Daniel Ghiță învins categoric de un rus în primul meci de la Campionatele Mondiale de Wushu

12:00

Marin Barbu (61 de ani), fostul antrenor de la Sepsi, a fost invitat la GSP Live și a detectat principalele probleme pe care le are Rapid, echipă care ocupă locul 8 în Liga 2.„Eu de mic am fost rapidist. Deși am jucat la Steaua și FC Brașov, eu am ținut cu Rapid. Lui Pancu îi trebuie jucători mult mai puternici la mijlocul terenului. Îi trebuie o infuzie de tineri. Jucătorii străini nu sunt mai buni decât cei din România. ...