Avantajele deschiderii unei companii in strainatate

La nivel global, exista o multitudine de jurisdictii care ofera diverse avantaje pentru cei care vor sa-si deschida o afacere in afara granitelor tarii in care locuiesc. Decizia de a deschide o firma intr-o alta tara decat tara de resedinta a investitorului se bazeaza pe multi factori, precum: valoarea investitiei, avantajele oferite de legile din tara respectiva, situatia domeniului de activitate in care va investi omul de afaceri, calitatea fortei de munca si tipurile de avantaje fiscale etc.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1