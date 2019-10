Bebeluș răpit și abandonat în Satu Mare, pe malul râului Someș. Bărbatul care l-a smuls din brațele mamei e acuzat de lipsire de libertate

17:30

Renumita cântăreață Corina Chiriac a acordat un interviu pentru revista Formula AS, în cadrul căruia le-a făcut câteva recomandări artiștilor din generația mai tânără. Corina Chiriac, în vârstă de 69 de ani, este una dintre cele mai apreciate și mai îndrăgite artiste din generația de aur a muzicii ușoare românești. În interviul pentru Formula AS, […] Post-ul Ce sfaturi are Corina Chiriac pentru tânăra generație de cântăreți. „Să nu încerce să dea totul deodată, să nu exagereze la repetiţii” apare prima dată în Libertatea.