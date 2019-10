Dan Capatos e cunoscut de o ţară întreagă, dar cum arată soţia lui? Monica, apariţie de senzaţie la botezul fiicei Alessandrei Stoicescu

10:20

Schimbarea orei, eliminată? Aceasta este întrebarea pe care o tot auzim în ultima perioadă. Totuși, în 2019, România va trece la ora de iarnă, ca și în anii precedenți. De când vor interveni însă schimbările privind sistemul de trecere la ora de iarnă, respectiv ora de vară România va trece la ora de iarnă 2019 […]