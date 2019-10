Esmeralda Gonzalez, găsită moartă într-o cutie cu ciment. Cum a fost ucisă actrița de filme pentru adulți de 24 de ani

11:20

Un bărbat din orașul Rovinari este cercetat de polițiști, după ce, duminică seara, fiica lui a postat un mesaj pe pagina de Facebook a unei asociații, în care cerea ajutor. Fata a scris „Vă rog, ajutați-mă! Sunați la Poliție. Mă băte tati“. O fată de 15 ani, din orașul Rovinari, a postat, duminică seara, pe […] The post Gorj: Bărbat cercetat pentru violență în familie, după ce fiica lui a cerut ajutor pe Facebook appeared first on Cancan.ro.