VIDEO Florin Andone amenință Realul: „Îi respectăm, dar cu oamenii noștri în spate putem face orice! Aici lumea trăiește și moare pentru fotbal”

Jackie Chan (65 de ani) și-a amintit cel mai frumos moment al carierei de actor. E vorba despre momentul în care a fost pe aceeași scenă cu idolul său Bruce Lee.Jackie Chan și-a început cariera cinematografică făcând cascadoriile actorilor celebri ai vremii. În 1972 și 1973, Chan a lucrat și în două dintre filmele lui Bruce Lee, „Fist of Fury” și „Enter The Dragon”.„Când era tânăr, am luptat cu Bruce Lee pe aceeași scenă. ...