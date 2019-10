Horoscop 22 octombrie 2019. Zodiile care au parte de tensiuni la serviciu și acasă

14:50

Frumoasa Cristina Rus se pregătește să devină mămică, pentru a treia oară, iar bucuria pe care o trăiește este incomensurabilă. Vedeta a mărturisit că noul membru al familiei va veni pe lume în luna ianuarie și, mai mult decât atât, a dezvăluit și… sexul bebelușului. "Sunt super însărcinată", a exclamat Cristina Rus, mărturisind că a […]