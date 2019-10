Chile: Preşedintele anunţă consultări cu liderii partidelor politice pentru a pune capăt crizei

02:00

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova a achiziţionat în acest an aparatură medicală în valoare de peste 3 milioane de euro din fonduri alocate de Ministerul Sănătăţii (MS), mai multe clinici fiind dotate cu echipamente de ultimă generaţie în vederea creşterii calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor.Potrivit bilanţului la un an de la preluarea mandatului de către actuala echipă de conducere a SCJU Craiova şi transmis luni AGERPRES, printre aparatura achiziţionată se numără o hotă pentru prepararea citostaticelor necesară în compartimentul de Oncopediatrie, un aparat pentru dezgheţarea şi încălzirea plasmei şi a pungilor de sânge pentru Unitatea de Transfuzie Sanguină, dotarea centrului de hemodializă cu aparate de dializă şi aparate de tratare a apei, aparate de ventilaţie şi echipament pentru screening auditiv pentru Clinica de Neonatologie, lămpi de operaţie noi pentru clinicile de Chirurgie I şi II şi pentru Clinica de Chirurgie plastică, aparate noi de anestezie pentru ATI, iar ecograful vechi de 15 ani din clinica de Nefrologie a fost înlocuit cu unul performant."Totodată, în proces de achiziţie, cu ajutorul MS, sunt şi alte aparate, precum cel de radiologie mobilă, dar şi un ecograf necesar în UPU şi unul în clinica de Reumatologie. Din anul 2008 nu au mai fost achiziţionate echipamente de sterilizare la SJU Craiova. Acum este în licitaţie achiziţionarea unei staţii de sterilizare extrem de importantă pentru combaterea infecţiilor nosocomiale. Pentru clinica de Chirurgie Buco-Maxilo-Facială se află în derulare o achiziţie extrem de importantă. Clinica urmează să fie dotată cu aparatură care acum nu există şi care odată ajunsă în spital va duce la abordarea unei noi patologii frecvent întâlnite în rândul populaţiei, legată de articulaţia temporo-mandibulară. De asemenea, clinica va fi dotată şi cu alte aparate extrem de necesare pentru eficientizarea tratamentelor chirurgicale din cadrul traumatismelor şi patologiei tumorale cervico-faciale. În procedură de licitaţie sunt şi mai multe mese de operaţie, electrocautere pentru clinicile de cardiologie, monitoare pentru nou-născuţi, echipamente pentru laboratorul de anatomie patologică", se menţionează în comunicatul SCJU Craiova.Spitalul are în derulare şi o procedură de achiziţie a două aparate de radiologie şi a unui CT modern, cu 128 sclice-uri, ce va permite efectuarea unor tomografii de înaltă rezoluţie.Reprezentanţii unităţii sanitare precizează că în ultimul an au reuşit să rezolve unele dintre problemele grave sesizate de pacienţi şi aparţinători."Sunt cunoscute numeroasele sesizări venite din partea pacienţilor sau aparţinătorilor cu privire la existenţa în spital a insectelor. Trebuie ştiut că până în urmă cu câteva luni deratizarea şi dezinsecţia spitalului erau asigurate de un PFA, o persoană fizică autorizată, care nu reuşea să acopere nevoile unui spital cu o asemenea capacitate - cea mai mare unitate medicală din Oltenia, spitalul cu cel mai mare număr de paturi la nivel naţional. Astfel, au fost făcute demersurile necesare, iar în acest moment dezinsecţia la SCJU Craiova este asigurată de o firmă abilitată. Pe perioada iernii pacienţii şi cadrele medicale s-au plâns mereu de faptul că în anumite saloane este frig. Pentru a evita aceste situaţii şi în acest an, conducerea spitalului a demarat o licitaţie care a fost adjudecată, care presupune achiziţionarea de schimbătoare de căldură şi echilibrarea instalaţiei tehnice, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj", se mai spune că comunicat.Potrivit sursei citate, licitaţia pentru furnizarea hranei pacienţilor, pentru care s-a prevăzut suma de peste 10.540.000 lei şi la care au participat doi ofertanţi, se află în evaluare, SCJU Craiova urmând să încheie cu câştigătorul licitaţiei un contract cadru pe o perioadă de doi ani, cu o frecvenţă trimestrială de atribuire a contractelor subsecvente, după ce timp de aproximativ opt ani, mâncarea bolnavilor a fost asigurată de firma SC Elcomex SRL, căreia contractul i-a fost prelungit de două ori şi nu mai putea fi reînnoit în mod legal. SC Elcomex SRL pregătea mâncarea în blocul alimentar al spitalului unde firma a realizat unele investiţii. Aceasta furniza hrana în urma unei licitaţii care a avut loc în anul 2007. La acel moment, firma respectivă a fost contestată, însă în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive a început să furnizeze hrana din 2011.În ceea ce priveşte rezolvarea problemei deficitului de personal medical, conducerea spitalului susţine că în acest sens, în ultimul an au fost scoase la concurs trei posturi de medici pentru clinica de Cardiologie Intervenţională, un post de anestezist, dar şi mai multe posturi pentru asigurarea funcţionării staţiei de oxigen, iar în perioada următoare, urmează să fie scoase la concurs mai multe posturi pentru asistenţi medicali, astfel încât SCJU Craiova să poată începe derularea programului de tratament intervenţional în infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment (STEMI). De asemenea, au fost scoase la concurs mai multe posturi pentru personal TESA unde există deficit.Pacienţii care suferă un accident vascular cerebral ischemic pot beneficia de tromboliză şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova şi problema aparatelor CT (computer tomograf) care nu funcţionau a fost rezolvată, iar medicii dispun de aparatura şi medicaţia necesare efectuării trombolizei. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova derulează programul naţional de tromboliză, iar în acest moment pacienţii pot beneficia de un astfel de tratament. Secţia de Neurologie a fost dotată în ultimele luni cu şase paturi noi cu monitor, cu funcţii speciale pentru urmărirea bolnavului.Conducerea SCJU Craiova mai afirmă în bilanţul transmis că în acest an a reuşit să atragă şi un număr mare de sponsorizări pentru mai multe secţii medicale, iar atitudinea "lasă că să poate şi aşa" nu mai există."Le suntem recunoscători celor au fost mâna salvatoare întinsă în momentele în care cu adevărat era nevoie pentru salvarea pacienţilor. SCJU Craiova este unitatea medicală cu cel mai mare număr de paturi de la nivel naţional, un spital cu multe nevoi şi provocări, dacă ne uităm la modul în care se face medicina în lume, în anul 2020. Cu toate punctele slabe, scoase de multe ori în evidenţă mult prea exagerat sau fără un fundament real şi fără a sublinia şi punctele forte, SCJU Craiova rămâne unitatea medicală de referinţă din Oltenia, unde sunt trimise cele mai mai grave cazuri din regiune. SCJU Craiova este un spital care la fel ca multe alte spitale publice din ţară s-a destabilizat sau nu a reuşit să ţină pasul, din unele puncte de vedere, cu spitalele şi clinicile private, apărute în jur, care au beneficiat de investiţii majore, dedicare din partea medicilor, imagine şi publicitate. Cu toate acestea, SCJU Craiova este soluţia salvatoare pentru toţi pacienţii, indiferent de statutul lor socio-economic, este locul unde sunt integrate toate specialităţile medicale de care un pacient are nevoie pentru a fi tratat. Este locul unde de un an încercăm să arătăm că mentalitatea lui 'lasă că merge şi aşa' trebuie să dispară. De ce? Pentru că mâine oricare dintre noi poate fi pacientul!", se subliniază în bilanţ.Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat pe 2 septembrie, după o vizită la Spitalul Judeţean din Craiova, că acesta a avut la dispoziţie fondurile necesare pentru achiziţia de aparatură, repararea computerelor tomograf, angajare de personal, dar sunt persoane "care nu doresc ca lucrurile să se mişte" şi există "foarte, foarte multă rea-voinţă"."MS a alocat SJU Craiova pentru anul acesta 20 de milioane de lei pentru echipamente şi aparatură medicală şi am vrut să văd în ce stadiu este achiziţia acestor aparate şi cum au fost ele repartizate pe secţii. Din păcate, gradul de cheltuire a banilor este de 10%, s-au cheltui până acum două milioane de lei. Procedurile sunt în curs şi sper că până la sfârşitul anului se va achiziţiona aparatura de care are nevoie acest spital. Am constatat că în aproape doi ani de zile două computere tomograf nu au fost reparate. Acum s-a stricat şi al treilea. (...) Probabil că este privatul în curte. Am discutat cu doamna director financiar şi mi-a explicat că lucrurile trebuiau făcute mult mai repede, dar probabil că cineva nu a vrut. Deşi am mai discutat şi altădată, s-a pus din nou problema personalului, că nu ar fi existat buget, că nu ar fi existat stat de funcţii. Există. Dar a existat foarte, foarte multă rea-voinţă", a afirmat Pintea. AGERPRES/(AS - autor: Maria Mitrică, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)